Перевищення рівня забруднення повітря у Києві не спостерігається: Держпродспоживслужба

Начальник Держпродспоживслужби міста Києва Олег Рубан у прямому етері ObozTV прокоментував смог, який останніми днями спостерігається у Києві.

"Якщо ми говоримо сьогодні про оксид вуглецю, то існує щоденний моніторинг та спостереження з визначенням середньодобових концентрацій, яке проводить у своїх стаціонарних пунктах метрологічна служба. І жодного перевищення рівня CO, яке було зафіксовано на минулому тижні та позаминулому, майже немає. В місті Києві, лише в місцях максимального скупчення автомобільного транспорту, це проспект Перемоги, дійсно перевищення іде на 0,5%. В інших місцях, цей показник не досяг гранично допустимих концентрацій. Що стосується показників повітря, то дійсно по місту Києву є небезпека забруднення повітря у такі періоди, коли масово горять торфяники, масово горять ліси, палять листя і є велика кількість автотранспорту, тому ми проводимо щоденний моніторинг стану повітря", - заявив Рубан.

Перевищення фіксуються лише у місцях максимального скупчення автомобільного транспорту.

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