В Україні перепочинок від спеки: прогноз погоди на 25 червня від ObozTV

Синоптики обіцяють українцям довгоочікуване пониження температури і відпочинок від виснажливої спеки. ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 25 червня.

На заході короткочасні дощі з проясненням. Перемінна хмарність. Вдень максимальний показник +31, вночі стрілка термометра опуститься до +17.

На півночі прогнозують мінливу хмарність, місцями опади. Температура повітря впродовж дня становитиме +27, вночі прохолодніше – до +15.

На сході переважно сухо та сонячно, але подекуди можлива легка літня злива. Вдень +30, вночі термометри покажуть +18.

У південних областях та Криму до +33 градусів, хмарно з проясненням, опадів не прогнозують. Вночі +19.

У центральних областях можливі опади, але день буде переважно сонячним. Температура повітря підніметься до +28, вночі на термометрах +17.

У Києві 25 червня буде ясний сонячний день. Максимальний показник +28, вночі +20 та ясне зоряне небо – ідеально для романтичних прогулянок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спекотна погода в Україні очікується протягом усього червня та липня. 11 і 12 червня 2019 року в Києві спостерігалися найспекотніші ночі за останні 138 років (з 1881-го).

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