Переможці STARTUP AWARDS В Україні

Переможці STARTUP AWARDS В Україні14 Читати матеріал російською
Всього конкурс поділяється на три етапи: національний, регіональний та глобальний.
Переможців обирали у дванадцятьох номінаціях. Серед них є як проекти медичного спрямування, так і технічного та юридичного.
Ще одним проектом-переможцем став “Pravosud” - система, розроблена для допомоги юристам у пошуку судової інформації.
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