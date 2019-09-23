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23 вересня • оновлено в 10:54
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Переможці STARTUP AWARDS В Україні

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Всього конкурс поділяється на три етапи: національний, регіональний та глобальний.

Переможців обирали у дванадцятьох номінаціях. Серед них є як проекти медичного спрямування, так і технічного та юридичного.

Ще одним проектом-переможцем став “Pravosud” - система, розроблена для допомоги юристам у пошуку судової інформації.

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СПЕЦРЕПОРТАЖ
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