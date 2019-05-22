Перехідна і тимчасова фігура: експерт дав оцінку призначенню нового начальника Генштабу ЗСУ

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що у призначенні Руслана Хомчака на посаду начальника Генштабу є як мінуси, так і свої плюси. За його словами, серед негативного шлейфу, якого новий військовий керманич не може позбутися, це події, що призвели до Іловайської трагедії, втрати серед українських військових у 2014-2015 рр., через військове керівництво, та навчання у Московському загально-військовому училищі кремлівських курсантів.

Серед позитивних моментів експерт назвав, що це відповідна заміна, при необхідності термінової заміни Віктора Муженка на посаді начальника Генштабу. За словами експерта, Хомчак людина, яка добре знає ситуацію в ЗСУ, кадрові проблеми і переваги, тому, на його думку, як перехідна та тимчасова постать, його призначення буде доцільним.

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