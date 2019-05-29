Переговори ''Нормандської четвірки'' відкладені через позицію Росії

Дипломат Василь Філіпчук зазначив, що попередньо, лідери країн-учасниць "Нормандського формату" планували зустрітись у червні цього року, аби підбити підсумки з питань, про які домовлялись 5 років тому. Проте, за його словами, після поразки президента Петра Порошенка на президентських виборах, лунають суперечливі сигнали, але з рештою зустріч було відкладено, через позицію Росії.

За інформацією дипломата, в Кремлі заявили, що без чіткого пояснення з боку України, щодо питань мирного врегулювання, виконання "Мінських домовленностей", немає предмету для зустрічі. Тому, на його переконання, основна мета міністрів закордонних справ Німеччини і Франції, які мають прибути завтра до Києва, полягає в тому, аби з'ясувати, які плани є у нового українського керівництва з означених Москвою умов.

Він нагадав, що у червні 2019 року буде відзначатися 5-річниця з дати проведення першої зустрічі у "Нормандському форматі", яка відбулася під час святкування 70-річчя висадки військ союзників за Антигітлерівською коаліцією.

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