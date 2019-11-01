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1 листопада • оновлено в 20:36
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Почали розводити війська, а не все так просто виявилось: військовий експерт

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Керівник Центру військово правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV прокоментував розведення військ на Донбасі.

"Я думаю, що є безпековий фактор, про який говорить міністр оборони. І звичайно ж не можна відводити війська з тих позицій, які постійно під обстрілом, їх можуть зайняти пророссійські формування. Можливо, після того, як розвели в Станиці Луганській, в Золотому, не все так просто вийшло. Ми пам'ятаємо добровольців. Люди виходили на вулиці. Можливо, чекали сигнали щодо того, коли нормандська зустріч відбудеться, сигнал не отримали і вирішили пригальмувати цей процес. Ось такі два аспекти є. Я думаю, що тепер будуть чекати відповідні сигнали, і там далі будуть рухатись", - заявив Мусієнко

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Олександр Мусієнко
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