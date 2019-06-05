Вартість газу буде знижуватися: експерт пояснив чому Нафтогазу невигідне різке падіння ціни

Економіст Андрій Блінов зазначив, що Кабміном була ухвалена специфічна методика, за якою пропонується обрання і використання у формулі однієї з чотирьох найменших цінових пропозицій.

На сьогоднішній день, фактично, закладена можливість певного зниження ціни на газ. Проте, він наголосив, що таке зниження буде поступовим, бо, на його переконання, "Нафтогаз" рішуче незацікавлений саме в різкому зниженні вартості газу, бо це безпосередньо пов'язано з фінансовим майбутнім компанії. Крім того, це пов'язано з можливістю закачування максимального обсягу газу у підземні сховища напередодні нового опалювального сезону.

За його словами, якщо ця постанова буде виконуватись, то український споживач вже із червня повинен мати ціну в 7,60 грн за один кубометр газу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" відповів на вимогу Кабміну щодо оптових цін на блакитне паливо. НАК запевняє - тариф знизили відповідно до рухів ринку. Там зазначають - залежно від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для споживачів в липні складе від 7,6 до 8,2 грн за кубометр. У компанії зазначили, що зараз вони працюють над тим, щоб закупити достатньо газу на зиму.

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