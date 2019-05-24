Мін'юст і Адміністрація президента мають різні аргументи по Богдану: Куценко

Юрист, начальник головного територіального управління юстиції у м.Києві Станіслав Куценко зазначив, що міністерство юстиції, у відповідності до своїх повноважень, зробило запит про надання документів для перевірики. За його словами, це стосується трудової книжки та документів на призначення Андрія Богдана главою Адміністрації президента.

Він зазначив, що прізвище Богдана немає в тій частині списку, який стосується людей, які були звільнені у відповідності до закону про очищення влади; Андрій Богдан, за його словами, вже не був на тій посаді, яка підлягає люстрації. Через таку неоднозначність, на його думку, й точиться дискусія, так само через те, що нібито глава АП і заступники не потрапляють під закон про люстрацію.

Чиновник пояснив, що позиція Мінюсту і Адміністрації президента мають різні аргументи, щодо відповідності до закону про держслужбу. Він вважає, що це питання може вирішити не тільки Конституційний Суд, для звернення до якого потрібні 45 підписів нардепів, але й цілком впорається і Окружний адмінсуд Києва.

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