МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Український парадокс'': блогер здивований звільненням Савченко-Рубана

37Читати матеріал російською

Блогер Кирило Сазонов зізнався, що не уявляв собі, що зі звинуваченнями у тероризмі і спробі державного перевороту можна вийти на свободу і очікувати вироку перебуваючи на волі. Він наголосив, що зараз всі настільки зосереджені на президентських виборах, що її прихід до приміщення сесійної зали Верховної Ради може залишитись поза увагою, якщо вона не візьме слово для виступу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особи
Кирило СазоновКирило Сазонов

Новини

Всі новини