''Український парадокс'': блогер здивований звільненням Савченко-Рубана

Блогер Кирило Сазонов зізнався, що не уявляв собі, що зі звинуваченнями у тероризмі і спробі державного перевороту можна вийти на свободу і очікувати вироку перебуваючи на волі. Він наголосив, що зараз всі настільки зосереджені на президентських виборах, що її прихід до приміщення сесійної зали Верховної Ради може залишитись поза увагою, якщо вона не візьме слово для виступу.

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