Гібридні паспорти: стало відомо, як Росія буде перешкоджати введенню миротворців на Донбас

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Курчкі наголосив, що теперь, згідно із російським законом, який набув чинності з 1 квітня, громадяни іноземних держав мають отримати громадянство РФ за спрощеною процедурою. За його словами, готовність отримати російське громадянство на Донбасі можуть 600-700 тис громадян України.

На його переконання, ця кремлівська технологія, відпрацьована у Абхазії, Осетії, Молдові та Криму, має на меті заблокувати введення миротворчого контингенту на Донбас або, як мінімум, наполягати на своїй участі у цій місії за для того, аби "захистити своїх громадян".

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