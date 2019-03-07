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Схеми ''Укроборонпрому'': Наливайченко закликав не обмежуватися обшуками

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Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко зазначив, що в справі "Укроборонпрому" правоохоронці не повинні обмежуватися обшуками, а повинні проводити арешти і затримання. За його словами, слідство має назвати не тільки виконавців, а й організаторів цієї піраміди і того, хто її очолює.

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