Схеми ''Укроборонпрому'': Наливайченко закликав не обмежуватися обшуками

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко зазначив, що в справі "Укроборонпрому" правоохоронці не повинні обмежуватися обшуками, а повинні проводити арешти і затримання. За його словами, слідство має назвати не тільки виконавців, а й організаторів цієї піраміди і того, хто її очолює.

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