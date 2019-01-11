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Звідки гроші: екс-заступник генпрокурора розповів, що цікавить США поїздці українців на інавгурацію до Трампа

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Перший заступник Генерального прокурора України у 2014 р. Микола Голомша зазначив, що, на його думку, питання походження грошей буде ставитись не українцям, які прибули на інавгурацію новообраного президента США Дональда Трампа, а до осіб, які їх запрошували.

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