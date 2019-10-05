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6 жовтня • оновлено в 18:04
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OVERTIME: перемога БК "Дніпро" Кубку Європи, виліт "Київ-Баскета" з Лізі Чемпіонів FIBA та українські збірні на ЧС з баскетболу 3х3!

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Сьогодні в программі: виліт "Київ-Баскета" з Ліги Чемпіонів FIBA, перемога "Дніпра" в Кубку Європи FIBA.

Ігри українських збірних на Чемпіонаті світу 3х3, старт регулярного розіграшу Суперліги Парі-Матч, виступи "Шахтаря", "Олександрії " та "Динамо" в єврокубках, а також можливе тренерство Андрія Шевченка в італійському "Мілані"!

В нашій студії коментарі гравця БК "Київ-Баскет", Юрія Кондракова, головного тренера жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Дениса Спиридонова, гравчині збірної Вікторії Кондусь та спортивного експерта Роберто Моралеса!

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