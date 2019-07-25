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Отруєння відпочиваючих на морських курортах: експерт назвав відповідальних

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Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов прокоментував масове отруєння дітей у пансіонаті "Буревісник".

На його думку, чиновники в Україні звертають увагу на наслідки, а не на проблему, особливо в системі громадського харчування, зокрема, на пляжах, оскільки це місця стихійної торгівлі і, згідно чинного законодавства, захист прав споживачів там не працює. Цим має займатись поліція, а поліція, за словами Несміянова, жодних заходів не вживає.

В ситуації із отруєнням дітей у пансіонаті "Буревісник" то, за його словами, від батьків мало що залежить. Так, у разі якщо путівка надається безкоштовно, то місцева влада, яка замовляє цю путівку на тендері, повинна або якимось чином перевіряти такий табір на стан готовності прийому дітей, або відповідати за наслідки.

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