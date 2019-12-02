Останні новини з брифінгу щодо замаху на Соболєва: пряме включення

Кореспондент ObozTV Олександр Ковальов прокоментував брифінг щодо замаху на вбивство В'ячеслава Соболєва.

"Конкретики було небагато. Щодо прізвищ, то інформація постійно оновлюється. Вдалося уточнити інформацію щодо людей, які перебували в авто. Там знаходились двоє жінок, чоловік та дитина. фактично всі члени родини. Щодо затриманих, то їх двоє, вони не кияни, одному з них 18 років, іншому 19. Правоохоронці поки що не давали точнішу інформацію, звідки саме підозрювані, повідомили, що один із Західної України, а інший із Цетральної. Оновилась і інформація щодо місця пострілу. Стало відомо, що стріляли із будинку неподалік. Там також знайшли зброю, з якої, ймовірно, скоїли злочин. Це карабін 7,62-мм. Наразі депутат під охороною. Інформаця постійно оновлюється", - заявив кореспондент.

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