Опт так опт: найбільший в Україні ринок змінив режим роботи

Борщовий набір, м'ясо, морожена риба та крупи – Кабмін зобов'язав оптовиків тримати у достатній кількості продукти харчування для забезпечення потреб населення.

До прикладу, один з найбільших ринків України звітує про резерви щодня. В той же час, президент і уряд нагадали підприємцям про їх призначення та окреслили можливості в режимі карантину.

Не на камеру керівництво ринку зізнається, що одномоментно проконтролювати всіх підприємців не вдасться і спрацьовує "людський фактор". Наша інспекція це підтвердила, деякі спритні продавчині готові виконати будь-яку забаганку клієнта.

Щодо заходів безпеки, то їх посилили. На в’їзді обов'язковий температурний скринінг громадян, всі підприємці у масках та рукавичках, постійно проводиться дезінфекція приміщень, в адміністрації готуються жорстко обмежити кількість людей в павільйонах, та перейти в он-лайн режим попередніх замовлень.

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