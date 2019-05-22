ООС: трьох військових поранено, вісім потрапили у полон: Obozrevatel News

ООС: трьох військових поранено, вісім потрапили у полон

Бойовики захопили у полон вісім військовослужбовців Збройних Сил України. Усе сталося сьогодні зранку. Наші військові, кажуть у Штабі ООС, рухались на вантажівці біля селища Новотроїцьке і помилково відхилилися від визначеного маршруту. Зараз командування Об’єднаних сил намагається з'ясувати куди відвезли наших воїнів. Військова прокуратура почала розслідування.

Крім того, минулої доби в зоні ООС троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Поблизу Водяного, Павлополя, Гнутового та Шумів ворог бив по позиціям українських армійців – з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів. Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Перший законопроект Зеленського

Друге питання, що має розглянути Рада на сьогоднішньому засіданні, після розгляду внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України", це зміни до закону "Про публічні закупівлі". Це перший законопроект, який Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради на посаді президента. Він пропонує внести зміни у пункті про здійснення закупівель під час виборчого процесу. Законопроект позначено як невідкладний. Однак тексту документу поки що на сайті Верховної Ради немає.

Відтермінування штрафів для авто на єврономерах

Сьогодні набув чинності закон про відтермінування штрафів для власників авто на єврономерах ще на 90 днів. У минулому році Рада запровадила новий принцип розрахунку ставки акцизного податку на ввезення автівки із-за кордону та збільшила штрафи за нерозмитнені машини. Цей закон набув чинності у листопаді, а пільговий період для власників авто на європейській реєстрації закінчився у лютому. З 24 травня ті, хто вчасно не розмитнив такі авто, мали платити штраф у розмірі 170 тисяч гривень. 16 травня Рада проголосувала за нові правила накладання штрафів – їх відклали до 24 серпня.

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