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Олімпіада в Україні: в НОК відповіли на ідею Зеленського

1.1т Читати матеріал російською

Віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко вважає недоцільним проведення в Україні літніх Олімпійських ігор.

Коментуючи відповідну ініціативу президента Володимира Зеленського, Томенко зазначив: "Я вважаю, що такі ідеї шкідливі для бідної корумпованої воюючою країни. У нас вже Янукович зимові "нью-Васюки" намагався провести, а тепер залишилося ще від Зеленського літні "нью-Васюки" провести".

За словами віце-президента НОК, за останні 10-12 років немає жодного прикладу, щоб Олімпійські ігри були прибутковими. Водночас, сума витрат на підготовку Олімпіади настільки велика, що на ній "в принципі не можна заробити".

"Такі форуми, як і проведення чемпіонатів світу з футболу – це забава шейхів, олігархів, диктаторів", – вважає він.

Подробиці дивіться в Підсумках дня з Вадимом Колодійчуком на ObozTV.

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