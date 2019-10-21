Олена Зеленська вразила красою та вбранням у Японії

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Японії, продовжує вражати стильними образами.

Так, вона була вдягнена в елегантну сукню синього кольору. Свій образ Зеленська доповнила подовженим піджаком і чорними туфлями-човниками. Відповідні знімки були опубліковані в мережі.

"Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі в церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Попереду — дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров'я, ознайомитися з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни, як Японія, буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої держави є дуже важливою місією для мене як для дружини президента", — написала перша леді України.

Зазначимо, що користувачі мережі високо оцінили вбрання Олени Зеленської. Вони засипали її компліментами.

"Дуже красиві", "Ви така витончена й красива", "Дуже стильне вбрання, як завжди", "Олена, вам шалено пасує цей колір", — написали люди.

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