Олександр Пономарьов став гостем інфо-панк шоу "Бурчук Live"

Співак Олександр Пономарьов став гостем прямого етеру ObozTV.

Він розповів про нову концертну програму, яку планує показати в "Палаці Україна".

Співак зазначив, що не знає скільки фур із обладнанням у дні концерту за'їде в Україну, але заявив, що на його концерті звук записуватимуть у 144 канали.

"Це буде естрадний концерт. А 144 канали означає, що на сцені звук якимось чином видобуватимуть 144 людини. Ми зніматимемо відео. Я ще не прийняв ніякого рішення стосовно того, чи це буде телебачення, але я знімаю відео більше для свого Youtube-каналу", - заявив Пономарьов.

Він зазначив, що споживачу україномовної музики поки що не потрібен звук 5:1 або 7:1.

"Технічно моя студія може це реалізувати, але я не думаю, що в Україні є так багато меломанів, що це може бути комерційно обґрунтовано", - додав співак.

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