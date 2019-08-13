Окупанти бурять ґрунт: Крим може залишитися без води

Екс перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов прокоментував заяви проте, що окупанти можливо проситимуть Україні про постачання води до Криму.

Експерт зазначив, що Північно-Кримський канал є спорудою, яка була побудована 1963 року для постачання води до Кримського півострову. Вода, яка подається за допомогою цього каналу є необхідною для сільського господарства регіону. Цей канал також поповнював підземні води Криму. Гданов наголосив, що на сьогодні проблеми із питною водою у населення окупованого півострову немає, але через те, що окупаційна влада активно пробурює свердловини у Криму, відбувається засолонення ґрунтів, що може призвести до проблем із кількістю та якістю питної води для населення півострову.

Гданов зазначив, що, згідно до норм міжнародного права, відповідальність за людей та споруди на окупованій території несуть виключно окупанти, отже за порушеня функціонування Північно-Кримського каналу, а також за погіршення екологічного стану регіону відповідатиме країна-агресор.

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