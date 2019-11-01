Дискредитація фракції Порошенка продовжується: тепер, силами його прихильниць

Два одночасних прямих ефіри провели дві учасниці скандалу, які бажали і пророкували президенту України Володимиру Зеленському швидку фізичну розправу, волонтерка Маруся Зверобій і народна депутатка Софія Федина.

Маруся Зверобій взяла участь у прямому ефірі ТВ-каналу АТР, де була гостею Романа Скрипіна та продемонструвала, м'яко кажучи, свою низьку освіченість.

Федина, натомість, подарувала глядачам програми "Антиподи" Сергія Іванова нове слово, яке аби зрозуміти глядачам потрібно було звернутись до словника. Польсько-українського.

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