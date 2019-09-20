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20 вересня • оновлено в 20:33
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Огляд останніх новин робочого тижня: Підсумки із Вадимом Колодійчуком

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Огляд останніх новин робочого тижня у Підсумках із Вадимом Колодійчуком на ObozTV

  • Мінера мосту в Києві відправив під варту з можливістю внесення застави у 280 тисяч гривень.

  • Закон про захист географічних брендів ухвалили сьогодні у ВР.

  • Керівника Укравтодору Славоміра Новака звільнять.

  • Наслідки будевію "Імельда" у Техасі.

  • Луческу може повернутися в УПЛ

  • Україна втратила позиції в рейтингу УЄФА

  • Фанати Динамо звернулися до Зеленського

  • Українки дізнались суперниць по турніру в Китаї

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