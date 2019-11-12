Огляд останніх найважливіших новин станом на вечір вівторка 12 листопада
Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про найважливіші останні новини станом на вечір вівторка 12 листопада.
"Нафтогаз" готовий залишитися без нового контракту із "Газпромом"
Баталії довкола ринку землі у Верховній Раді України
Нормандська зустріч переноситься на грудень – усі готові, крім РФ
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