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12 листопада • оновлено в 18:55
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Огляд останніх найважливіших новин станом на вечір вівторка 12 листопада

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Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про найважливіші останні новини станом на вечір вівторка 12 листопада.

"Нафтогаз" готовий залишитися без нового контракту із "Газпромом"

Баталії довкола ринку землі у Верховній Раді України

Нормандська зустріч переноситься на грудень – усі готові, крім РФ

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