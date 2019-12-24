Огляд найважливіших новин на ранок вівторка 24 грудня
Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко та Денис Похила зробили огляд найважливіших подій станом на ранок вівторка 24 грудня.
Володимир Зеленський закликав найбільші мережі АЗС активніше знижувати ціни на пальне.
Путін відкрив рух потягів по незаконно побудованому Кримському мосту
Уряд України опрацьовує новий законопроєкт про працю
Через зміни клімату почали розпускатись квіти та бруньки на деревах
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