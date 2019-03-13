Офтальмологічний центр "Новий зір" захопили рейдери

Уявіть, запланували обстеження чи операцію, а роботі вашого лікаря перешкоджають невідомі люди, які захопили приміщення лікарні. В таку ситуацію потрапили пацієнти офтальмологічного центру на Глибочицькій, 17 у столиці.

В адміністрації клініки пояснили, що цього дня було заплановано близько 20 операцій.

Марина Пархоменко директор медичного центру "Новий зір" говорить, що це пацієнти з усієї України. "На даний момент ми займаємося їх розселенням, бо пацієнти приїхали як правило віком 50+, є пацієнти які очікують, які не можуть не отримати сьогодні медичну допомогу, тому вони очікують і ми сподіваємося, що ми все-таки зможемо зайти в приміщення", - Марина Пархоменко.

За роз’ясненнями ми звернулись до Слідчо-оперативної групи, аби правоохоронці пояснили чому лікарню блокують кремезні молодики і чи немає тут ознак злочину.

Працівник слідчо-оперативної групи зазначив, що наразі це спірне питання. "Документів ми ще не бачили їх відвезли до нас в управління; зараз почитаємо подивимось", - говорить працівник МВС.

Заступник директора департаменту секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, який намагався особисто втрутитись в ситуацію, дещо іншої думки стосовно події у медзакладі

Ігор Омельченко представник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини говорить, що на сьогоднішній момент це всім відоме рейдерське захоплення, тому що документів про зміну власників не надають ніяких.

Нашу знімальну групу також не пропустили в середину, аби ми отримали бодай якісь підтвердження законності дій групи молодиків, які заблокували лікарню. Штовханина, погрози і всі наші спроби допомогти пацієнтам потрапити в лікарню – марні.

Після тривалих перемовин, керівництво медичного закладу та їхні опоненти дійшли тимчасового компромісу і лікарі змогли розпочати прийом. Але чи вдасться дирекції офтальмологічного центру відстояти своє право на роботу в цьому приміщенні - питання відкрите.

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