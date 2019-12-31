Офшори, азартні ігри та прекрасні пляжі - Кіпр від В'чеслава Бутколюка, кореспондента OBOZREVATEL

Україна наразі має прекрасне сполучення з цим островом і зазвичай подорож розпочинається з міста Ларнака (саме туди летять прямі літаки з Києва, Харкова Львова та інших міст) хтось їде в Пафос, а хтось обирає молодіжний курорт Айа Напа.

Але все це міста Республіки Кіпр. Ми її називаємо Грецькою частиною острова. А ще є так звана Турецька і її назва Республіка Північного Кіпру. Тут на двох протилежних берегах розмістились цікаві містечка про які я коротко розповім! Перше – Фамагуста. Це місто молоді і драйву тому що тут значну частину території займає східно-середземноморський університет в якому навчаються 18 тисяч студентів з 100 країн світу. Варто зазначити що Університет має Міжнародну акредитацію в Європі і США

Але Фамагуста це і багата історія Середземномор’я ! Раніше тут знаходилась резиденція Короля Річарда левове Сердце. Збереглась тут і Башня Отелло і собор Святого Миколая, який Турки чомусь привласнили собі і перетворили на мечеть Лала Мустафи паші.

Інша цікавинка– це так зване місто привід Вароша. Але насправді це квартал в місті Фамагуста. Колись він був популярним туристичним місцем, тут були ресторани бари та нічні клуби, але після Турецького вторгнення, про яке я розповім трішечки згодом, поділити інфраструктуру не змогли. Частина готельних комплексів досі юридично є приватною власністю громадян з 20 країн світу. Анексія заблокувала розвиток Вароші і тепер туристи просто можуть споглядати за величчю будівель і уявляти часи розквіту цього курорту

Ці місця варто відвідати! Але головне – пляжі, вони тут безкрайні, море постійно спокійне, берег мілкий, піщаний – ідеально для відпочинку з Дітьми.

А ось інша частина Північного Кіпру, яка особисто для мене тимчасово заміняє Крим, бо

Природа гори і морський берег – дуже нагадують наш Крим. Тай історя схожа. Киренія як і весь Кіпр згідно з таємною домовленістю 1878 року британської влади та Османського уряду був переданий Великій Британії як Середземноморська військова база. Згодом частину Кіпру анексувала Туреччина. Тому тут В Киренії перетинаються культури Греції Британії туреччини і власне самого Кіпру. Саме тому місто (як і інші на північному Кіпрі) має подвійну назву, друга – Гірне.

Головна родзинка міста - Girne Old Port тут збереглись прекрасні фортифікаційні споруди, тут пришвартовані старовинні яхти і катери тут частують свіжою рибою і напоями.

Над містом нависає Кіренійський Хребет і якщо перетнути тісні вулички міста і піднятись в гори ви потрапите в одну з найкрасивіших пам'яток готичної архітектури Кіпру, споруджену хрестоносцями на початку XIII століття. Найменування абатства, як і назва довколишнього села Беллапаіс, походить від французького назви монастиря Abbaye de la Paix - Абатство Миру

Про історію абатства відомо вкрай мало. Місцеві розповідають що Ченці ордена августинців, які прибули на Кіпр з Єрусалиму, оселилися в передгір'ї Кіренійского хребта на території сучасного села Беллапаис ще у 1187 році. Через століття тут досі царить атмосфера миру і благодаті. Тут є кілька ресторанчики і сільсикх лавок де ви зможете скошувати сік апельсину, гранату чи лайму.

Знайомтесь з Кіпром – він дивовижний

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