Одесит вже півтора місяці хворіє на COVID-19: Україну вразив новий феномен

В Одесі зафіксовано найтриваліший випадок захворювання коронавірусом COVID-19 – 7 тижнів, лікарі не можуть пояснити цей феномен.

"Минулого тижня мені робили четвертий ПЛР, і він показав, що знову є вірус, через це мене знову посадили на карантин", – розповів в ефірі ObozTV хворий на коронавірус одесит Максим Головкін.

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"Спочатку я почувався погано, була пневмонія, був кашель, нежить, ломота в руках і ногах і дика втома – в деякі дні я спав по 20 годин. Потім близько тижня було поліпшення. Потім знову з'явилися симптоми, але вони були набагато меншими. З'явився нежить, невеликий кашель, ломота в руках і ногах. Це було днів 4. Зараз я почуваюся повністю здоровим", – повідомив він.

Як розповів Максим, лікарі, яких він попросив пояснити такий тривалий перебіг хвороби, розвели руками, заявивши, що коронавірус недостатньо вивчений.

Отримавши таку відповідь, він звернувся до доктора медицини, професора Стендфордського університету, який колись був його лікарем. "Я спілкувався зі своїм лікарем зі Штатів, я там раніше жив на постійній основі, і він сказав, що у них є такі випадки, коли тести показують спочатку позитивний результат, потім негативний, а потім ще раз позитивний. Були випадки, коли люди хворіли повторно", – розповів Максим.

В Одесі зафіксовано найтриваліший випадок захворювання коронавірусом

За його словами, в наукових колах в США озвучується така гіпотеза: "Вірус поселяється в організмі назавжди і проявляється тільки в випадках, коли послаблюється імунітет. Вірус може не виходити з організму людини. Просто в певні дні після хвороби він може активізуватися, а в певні дні бути неактивним. Приблизно як герпес".

Американський професор розповів українському пацієнту про метод лікування, який міг би бути застосований, якщо б той перебував в США – насичення крові киснем.

Пацієнт припустив, що його випадок може бути не унікальним. "Другий ПЛР-тест мені не хотіли робити, я благав його зробити 10 днів, через телебачення, через соцмережі. А більшості людей повторних тестів не роблять – вони пішли і все", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше лікар з Ізраїлю Борис Бриль назвав найкращий засіб лікування при легкій формі коронавірусу, озвучив новий симптом COVID-19 і припустив найбільш ймовірну причину численних випадків зараження медиків.

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