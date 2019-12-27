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27 грудня • оновлено в 12:55
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Обмін всіх на всіх до кінця року не відбудеться: військовий експерт

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Військовий експерт Олег Жданов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував плановий обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною.

"Думаю, що цей обмін є важливим, адже ми повертаємо наших людей до їхніх родин перед новорічними святами. Людський ресурс є найважливішим із того, що має держава. Саме люди і складають державу. Те, на кого їх обмінюють, це теж важливо, але важливішим є повернення наших людей", – заявив Жданов.

Він також додав, що плановий обмін всіх на всіх до кінця року, на його думку, не відбудеться.

"РФ намагається прикриватися самопроголошеними республіками, і список людей на обмін з їхнього боку може бути нескінченим, тобто будь-яка людина, будь-який громадянин України, який опинився на їхній території, може бути включеним у перелік обвинувачуваних і стати у список на обмін", - зазначив військовий експерт.

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Олег Жданов
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