Обмін всіх на всіх до кінця року не відбудеться: військовий експерт

Військовий експерт Олег Жданов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував плановий обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною.

"Думаю, що цей обмін є важливим, адже ми повертаємо наших людей до їхніх родин перед новорічними святами. Людський ресурс є найважливішим із того, що має держава. Саме люди і складають державу. Те, на кого їх обмінюють, це теж важливо, але важливішим є повернення наших людей", – заявив Жданов.

Він також додав, що плановий обмін всіх на всіх до кінця року, на його думку, не відбудеться.

"РФ намагається прикриватися самопроголошеними республіками, і список людей на обмін з їхнього боку може бути нескінченим, тобто будь-яка людина, будь-який громадянин України, який опинився на їхній території, може бути включеним у перелік обвинувачуваних і стати у список на обмін", - зазначив військовий експерт.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram