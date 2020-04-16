У Кабміні назвали головну умову реітнеграції ОРДЛО в Україну

Головна умова реітнеграції в Україну тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму полягає в реінтеграції "сердець і голів" українців, які проживають на них.

Для цього уряду доведеться подолати "вірус" російської пропаганди, дії якого ці люди піддавалися протягом 25 років. Про це в ефірі ObozTV заявив віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Нас чекає серйозна "антивірусна" робота", – сказав він. "Ми зможемо провести реінтеграцію, тільки якщо ми зможемо повернути серця і голови людей. Тоді ми повернемо і території", – додав чиновник.

"Цей "вірус" вони отримують не 6 років. 25 років до них стукала російська пропаганда. На жаль, попередні офіційні Києви мало приділяли уваги і Криму, і Донбасу, зокрема у інформаційній політиці, в ідеологічній політиці", – констатував він.

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Зокрема, Резніков нагадав, що жителі цих регіонів дивилися не українське, а російське телебачення, яке транслювалося місцевими каналами.

Він назвав два напрямки, в яких слід діяти. Перше – забезпечення українського телевізійного та радіомовлення на окупованих територіях. Друге – істотне підвищення рівня життя на підконтрольних територіях України, перш за все, в Херсонській, Донецькій та Луганській областях.

"Берлінський мур спочатку впав ментально – в головах, а потім його розібрали на сувеніри", – нагадав чиновник.

Резніков повідомив, що, незважаючи на поточні питання, пов'язані з протидією пандемії коронавірусу, сьогодні в уряді створюється спеціальна програма з реінтеграції окупованих територій. Її презентація запланована на найближчий час.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Олексій Резніков розповів про те, що у команди президента Володимира Зеленського існує щонайменше три варіанти розвитку подій на Донбасі і швидкий спосіб вирішення конфлікту не є пріоритетним.

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