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11 грудня • оновлено в 12:30
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Новий закон про статус Донбасу: коментарі народного депутата

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Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, що буде у новому законі України про статус Донбасу та коли його приймуть.

"Даний законопроект вже сьогодні буде розглядатися нашим профільним комітетом. По суті, це тимчасова пролонгація чинного закону. Тобто можна сказати, що по суті нічого змінено не буде на короткостроковий період", - заявив Безгін.

Він також дав прогнози щодо терміну дії нового закону.

"Як мінімум має бути, швидше за все, півроку. Оскільки через 4 місяці у нас намічена наступна зустріч в "нормандському форматі" щодо наступного етапу переговорів з цього питання. Думаю, це буде додаткова можливість для української сторони більш ретельно підготувати свою альтернативну позицію. Тим більше, Володимир Зеленський на зустрічі озвучив ті лінії, які Україна ні в якому разі не перетне. Відповідно, думаю, ми повинні це враховувати і в нашій законотворчій діяльності", - зазначив народний депутат.

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