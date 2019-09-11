Новий закон про незаконне збагачення: прогнози експерта

Засновник громадського об'єднання STATEWATCH Олександр Лємєнов прокоментував, коли запрацює новий закон про незаконне збагачення.

Він заявив, що правильніше називати новий закон таким, що більше стосується цивільної конфіскації, намаганням все ж загнати тих людей, чиновників, які незаконно збагатилися і потім уникли відповідальності у зв'язку зі скасуванням відповідної статті. Як наслідок - це трошки інший формат, набагато складніши, і іншого виходу наразі не було, зазначив експерт.

"Як наслідок, ми зараз говоримо про те, як тих чиновників, які незаконно збагатилися, певним чином потіснити і притягти до відповідальності, оскільки сама стаття про незаконне збагачення була скасована Конституційним Судом під завісу керівництва державою Петром Порошенком", - додав Лємєнов.

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