Нові штрафи для п'яних водіїв не запрацювали: коментар автоюриста
Автоюрист Денис Конюшко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.
Він прокоментував перенесення дати збільшення штрафів для п'яних водіїв в Україні.
"Чинне законодавство у тому вигляді, в якому воно є зараз абсолютно не готове до впровадження кримінальної відповідальності дл п'яних водіїв. Якби ці зміни не були перенесені, то фактично, всі би керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння абсолютно безкарно", - заявив автоюрист.
Він також висловив сумніви із приводу того, чи запрацюють зміни із 1 липня, адже саме на цю дату уряд переніс впровадження штрафів.
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