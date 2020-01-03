Нові штрафи для п'яних водіїв не запрацювали: коментар автоюриста

Автоюрист Денис Конюшко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Влади Цуркан та Марини Клим.

Він прокоментував перенесення дати збільшення штрафів для п'яних водіїв в Україні.

"Чинне законодавство у тому вигляді, в якому воно є зараз абсолютно не готове до впровадження кримінальної відповідальності дл п'яних водіїв. Якби ці зміни не були перенесені, то фактично, всі би керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння абсолютно безкарно", - заявив автоюрист.

Він також висловив сумніви із приводу того, чи запрацюють зміни із 1 липня, адже саме на цю дату уряд переніс впровадження штрафів.

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