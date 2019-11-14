Нові платіжки без урахування субсидій та пільг: що змінилось у розрахунках за комуналку

Координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко у прямому етері на ObozTV прокоментувала другий етап монетизації субсидій.

Вже цього місяця українці отримають платіжки без урахування субсидій та пільг.

"Я думаю, що потрібно ще раз проговорити те, що відбувається. По-перше, потрібно розділити питання на пільги та субсидії. Якщо брати монетизацію пільг, то її перший етап почався з 2019 року, коли люди почали отримувати гроші на свої рахунки і самостійно сплачувати за комунальні послуги.

Було 2 види людей. Перші - ті, яким призначено субсидії в 2019 році. Вони просто отримували СМСку, а всі платежі за них здійснював Ощадбанк. Та всі інші, для яких відбулась повна монетизація. Кошти приходили на їх рахунок, і вони за рахунок цих коштів сплачували комуналку та інші платежі, а решту, яка залишалась, вони могли монетизувати. Зазвичай нормативи вищі ніж фактичне споживання, тому чим більше ти заощаджуєш, тим більше у тебе залишається на руках. І уряд побачив, що ця система ефективно діє, і вирішив додати до цієї системи усіх інших, окрім тих, хто має заборгованість більше 340 грн", - пояснила експертка.

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