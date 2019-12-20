Нова виборча система є напіввідкритою: голова комітету виборців

Голова комітету виборців України Олексій Кошель у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував новий виборчий кодекс, та яких змін варто чекати українцям.

"Виборчий кодекс, який вчора прийняв парламент, запропонована виборча система, її дуже складно назвати системою з відкритими списками. Там є елемент закритості, але я би назвав її напіввідкритою абонапівзакритою. Перший елемент - це так звана "відкрита дев'ятка", тобто за кого би не голосували виборці в округах, перші дев'ять кандидатів від партії проходять до парламенту, друге - це так звані "залишкові голоси", які пізніше рахуються і за ними розподіляються мандати. Якщо промоделювати вибори 19 року, то на п'ять партій таких мандатів вийшло би шістдесят. А третя частина - це досить абсурдне нововведення, коил кандидат має отримати не менше ніж 25% голосів від виборчої квоти", - заявив експерт.

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