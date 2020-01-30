Нова очільниця Держкіно: коментар Пилипа Іллєнка

Ексголова Держкіно Пилип Іллєнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував призначення нової голови Держкіно України Марини Кудерчук.

"Я її не знаю. Тому я не знаю, що вона принесе в український кінематограф. У мене немає жодного матеріалу для аналізу", - заявив Іллєнко.

Він також зазначив, що вважає "фарсом" усі ті конкурси, які тривали протягом 5 останніх місяців.

"Чесніше і простіше було б просто, якби ті люди, у яких сьогодні влада, просто призначали б своїм політичним рішенням тих або інших керівників, а не влаштовували б таке "свято демократії" у вигляді нібито професійних конкурсів, де людям перевіряють здібності до абстрактного мислення, знання англійської мови, ще щось... Нехай просто призначають і несуть за них відповідальність. І все. І не витрачають час професіоналів на участь в цих фейковий конкурсів", - заявив Іллєнко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!