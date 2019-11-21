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21 листопада • оновлено в 12:09
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Нинішня влада – це катастрофа: ветеран АТО

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Ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відзначення Дня Гідності та Свободи в Україні.

"У фільмі "Кіборги" один з бійців сказав, що наша Незалежність нашим батькам дісталась занадто легко, і вони не змогли її оцінити, щоби держава стала сильною та незалежною. Якщо говорити про те, що було 2-3-5 років тому, то були етапи відстоювання незалежності. Ми йдемо в цьому напрямку, якби нас не намагалися в бік Росії розвернути, це вже необратимі процеси, які вже не можуть піти в іншу сторону. Мій малий ходить з оселедцем та у вишиванці в школу. Це фундаментальні цінності держави. які укорінюються в новому поколінні, а до цього два покоління було втрачено. І наступне покоління втраченим вже не буде", - заявив ветеран.

Є влада, а є народ, зазначив Лапін. Влада приходить і йде, сьогоднішня влада - це катастрофа. Це є моя особиста думка.

"Якщо багато років відбувається десакралізація влади, то ми маємо того виборця. якого ми маємо. Голосує вже не народ, а населення, а ец різні поняття. І їх обманули. Покажіть мені сьогодні на Фейсбуці хоч одного з аватаркою "Зе-команди". Їх немає, так само як і тих, хто голосував за Януковича, ніхто вже не признається, а їх жеж було 50%", - додав Лапін.

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Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Ігор Лапін
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