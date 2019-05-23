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Ніхто не заявляв про розірвання співпраці з МВФ: представник Зеленського в Кабміні

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Представник президента Володимира Зеленського в Кабміні Андрій Герус заявив, що на сьогоднішній день МВФ продовжує співпрацю з Україною. За його словами, в Україні знаходилась моніторингова місія, яка спостерігає за тим, як в країні проходять реформи, що відбувається з боротьбою з корупцією та відповідальністю за незаконне збагачення. Є ряд питань, які, на його думку, вимагають в тому числі законодавчого врегулювання.

За його словами, робляться відповідні кроки, тривають переговори для того, щоб це співробітництво тривало. Він наголосив, що ніхто не заявляв про розірвання співпраці і невиконання якихось пунктів меморандуму і висловив сподівання, що співпраця буде продовжуватися та інтереси України будуть враховані.

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