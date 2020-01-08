Ніхто не хоче війни: військовий експерт про загострення на Близькому Сході

Експерт з питань воєнно-політичної трансформації Микола Бєлєсков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук LIVE" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської

Він прокоментував загострення ситуації на Близькому Сході, вбивство генерала Сулеймані та обстріл американських баз в Іраку.

"Ситуація така, що всім хочеться уникнути війни, і навіть Трамп себе позиціонує як президент миру, але з іншого боку, якщо низка країн проводить політику, яка суперечить політиці США, то вони мають відповідно реагувати. У цьому випадку США просто відстоюють свої інтереси. На мою думку, Дональд Трамп у даному випадку дуже непогано себе проявив", - заявив Бєлєсков.

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