Нічого нового: як українські ТВ-канали підготувалися до новорічних ефірів

Не тільки старі заїжджені десятиліттями формати шоу і програм будуть в ефірах українських телеканалів; почалася гонка за те, хто покаже більше старих радянських фільмів.

СТБ буде проводити сеанси ворожіння зі своїми "екстрасенсами", "Новий" знову буде намагатися довести глядачам, що дует "Педан-Притула" це смішно, а ICTV, замість того, щоб розповісти глядачам, що вони побачать в новорічну ніч в ефірі телеканалу, лякає закриттям телевізійного сигналу зі супутника. При цьому, всі ці телеканали, що входять до групи StarLightMedia, до цих порі не показали, свою програму передач на наступний новорічний тиждень.

А 1+1 вирішив відкласти в сторону патріотичну вишиванку на надіти радянський ватник поверх бродвейського смокінга. Анонс новорічного ефіру представлений у вигляді вечірки вищого світу Нью Йорка, а, у той самий час, в ефірі телеканалу демонструватимуться "Дівчата" (1960 р) і "Іван Васильович змінює професію (1973 р).

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