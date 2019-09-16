Ні сорому, ні совісті: ведучі українських ТВ-каналів знову ''відзначилися''

"Жартівник" з ТВ-каналу ICTV, ведучий ранкового шоу "Ранок у великому місті" Антон Равицький видав свої дотепи про українських добровольців у прямому ефірі. На запитання ведучої, чому так сталося що добровольці на Сході здають зброю, Равицький заявив "награлися напевно, не цікаво".

В його презентації на сайті телеканалу подаються його слова про те , що робота на телебаченні – це можливість створювати настрій. "Ти щосекунди впливаєш на величезну кількість людей. І якщо вони дивляться ефір із посмішкою – десь у магічній канцелярії до карми ведучого "додається плюсик".

Офіс головної української фешн-події Ukrainian Fashion Week відреагував на участь українського дизайнера Жана Гріцфельдта у Fashion Parade Moscow, яке пройшло 8 вересні у московському ВДНГ.

У заяві, яку було поширено у соцмережі Facebook, представники модної індустрії зазначили, що вони не розуміють, чим керувався дизайнер Жан Гріцфельдт, беручи участь у фешн-події в Росії, яка була, на їхню думку, явною пропагандистською акцією, у найкращих традиціях російської пропаганди. Ця участь, говориться в заяві, може трактуватися як вияв поблажливості до країни-агресора

У черговому епізоді проекту "Танці зірками" (1+1) попрощались з черговим учасником; магічним чином виперли Поліграфа Поліграфовича, відомого як, Сєрьога.

А все тому що зірковий склад журі мав підсилити Діма Монатік, якого свого часу, як учасника шоу "Х-фактор", репер з Білорусі, хоч і пропустив у наступний тур, відверто заявив: "Я впевнений, яскравим ви не будете".

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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