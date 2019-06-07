Діти з сім`ї Сусляків повернулися до України: Obozrevatel News

Діти з сім`ї Сусляків повернулися до України

До України повернули дітей, матір яких арештували у Грузії. Для цього виділили президентський літак. Малечу супроводжував уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. За його словами: діти тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії, а тому їм знадобиться тривала реабілітація. Кулеба пояснив, що дітей було складно повернути до України, адже була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати. Правоохоронців найбільше насторожив той факт, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року. Тепер малеча житиме з бабусями в одній сім`ї. Їхніх батьків, Юлію та Юрія Сусляків з Хмельниччини підозрюють у торгівлі дІтьми. Жінку затримали у Грузії, коли вона разом ними хотіла виїхати до окупованої Росією Абхазії.

Е-декларації для активістів

Конституційний суд визнав незаконною вимогу, за якою антикорупційні активісти мають подавати електронні декларації. Про це у соцмережі написала омбудсмен Людмила Денісова. Вона впевнена, що антикорупційні обмеження повинні бути лише для посадовців. А у разі із звичайними громадянами – такі зобов‘язання порушують конституційні права людини і принципи верховенства права, каже Денісова.

Наслідки негоди в Україні

68 населених пунктів у п`яти областях України залишилися без електрики через ускладнення погодних умов. Йдеться про Київську, Житомирську, Дніпропетровську, Херсонську та Кіровоградську області, кажуть у ДСНС. Відновленням електропостачання займають бригади обленерго. Крім того, після негоди залишаються підтопленими будинки в Івано-Франківській та Кіровоградській областях. На Херсонщині станом на ранок затоплено понад сотню присадибних ділянок. Воду наразі відкачують.

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