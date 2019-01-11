Обстріли на Донбасі – Обмеження руху транспорту через негоду – "Жовті жилети" знищили дорожні радари – новини на ObozTV

Проросійські бойовики поранили трьох співробітників підприємства "Вода Донбасу". Обстріл терористи здійснили напередодні у районі селища Крута Балка на Донеччині.

У Запорізькій області учора звечора знову обмежили рух вантажівок та маршрутного транспорту на ділянках трас Бердянськ - Маріуполь, Бориспіль – Запоріжжя та трасі на Більмак.

У Франції учасники руху "жовті жилети" знищили понад половину дорожніх радарів, що контролювали дотримання швидкісного режиму.

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