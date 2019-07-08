"Немає європейського розуміння": психолог розповіла, чим відрізняються сім'ї в Україні на Заході

Психолог Віра Романова розповіла, чим відрізняються поняття сім'ї в Україні та на Заході.

"У класичному розумінні і в культурному контексті в Україні, на щастя чи на жаль, функціональні позиції в сім'ях не змінюються. Навіть якщо живуть чоловік з чоловіком, вони все одно виконують обов'язки чоловіка і обов'язки дружини. Немає європейського, протестантського розуміння сім'ї, де кожен живе вільним життям незалежно від стереотипів, що один повинен бути чоловіком, другий дружиною", - пояснила Романова.

"Ці кліше, вбиті в нас у покоління, не зміняться ще років 50 або 100. Навіть пари, які приходять на консультації з ЛГБТ-спільноти, функціонально виконують функції чоловіка і дружини", - додала експерт.

Думка психолога про День сім'ї в Україні – дивіться у випуску Бурчук Live.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся