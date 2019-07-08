ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

"Немає європейського розуміння": психолог розповіла, чим відрізняються сім'ї в Україні на Заході

1.2тЧитати матеріал російською

Психолог Віра Романова розповіла, чим відрізняються поняття сім'ї в Україні та на Заході.

"У класичному розумінні і в культурному контексті в Україні, на щастя чи на жаль, функціональні позиції в сім'ях не змінюються. Навіть якщо живуть чоловік з чоловіком, вони все одно виконують обов'язки чоловіка і обов'язки дружини. Немає європейського, протестантського розуміння сім'ї, де кожен живе вільним життям незалежно від стереотипів, що один повинен бути чоловіком, другий дружиною", - пояснила Романова.

"Ці кліше, вбиті в нас у покоління, не зміняться ще років 50 або 100. Навіть пари, які приходять на консультації з ЛГБТ-спільноти, функціонально виконують функції чоловіка і дружини", - додала експерт.

Думка психолога про День сім'ї в Україні – дивіться у випуску Бурчук Live.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVБурчук LIVE
Особа
Віра Романова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини