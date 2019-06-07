ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

Нельотний сезон авіакомпанії YanAir: авіаюріст пояснив, що і у кого вимагати за відсутність рейсів

70Читати матеріал російською

Авіаюрист Андрій Гук зауважив, що рішення Державіаслужби, про призупинку дії сертифікату перевізника "ЯнЕйр" (YanAir), не може тлумачитися як "надзвичайна обставина" і відповідно вся відповідальність лягає на авіакомпанію.

Він нагадав, що авіакомпанія "ЯнЕйр" виконувала два типи польотів – регулярні і чартерні. Тому, у пасажирів-туристів, які придбали комплект послуг у туроператорів, не зважаючи на проблеми у перевізника, повинні бути забезпечені перельотом цим туроператором. В першу чергу туристам потрібно контактувати зі своїм туроператором і з'ясовувати, яким чином та якою авіакомпанією будуть виконуватися їхні рейси замість "ЯнЕйр".

Пасажирам регулярних рейсів у першу чергу "ЯнЕйр" повинна повернути кошти, зазначив авіаюрист, а по-друге, запропонувати альтернативні маршрути і якщо вони цього не зможуть зробити, то тоді мають виплатити компенсацію, яка, в залежності від дальності рейсу, може складати від 250 до 600 євро.

Нагадаємо, Державіаслужба призупинила сертифікат перевізника "ЯнЕйр". До цієї авіакомпанії у чиновників з'явилося одразу кілька претензій щодо безпеки польотів, що і спричинило комплексну перевірку. Повернутися до перевезень "ЯнЕйр" зможе, коли виправить усі недоліки, які знайшли у авіакомпанії і коли вона буде готова гарантувати безпеку пасажирів та членів екіпажу.

Проблеми із перевезеннями почалися в "ЯнЕйр" минулого літа, коли сотні українських туристів втрачали гроші і робочий час – через накладки у графіку перевізника.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Андрій Гук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини