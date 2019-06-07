Нельотний сезон авіакомпанії YanAir: авіаюріст пояснив, що і у кого вимагати за відсутність рейсів

Авіаюрист Андрій Гук зауважив, що рішення Державіаслужби, про призупинку дії сертифікату перевізника "ЯнЕйр" (YanAir), не може тлумачитися як "надзвичайна обставина" і відповідно вся відповідальність лягає на авіакомпанію.

Він нагадав, що авіакомпанія "ЯнЕйр" виконувала два типи польотів – регулярні і чартерні. Тому, у пасажирів-туристів, які придбали комплект послуг у туроператорів, не зважаючи на проблеми у перевізника, повинні бути забезпечені перельотом цим туроператором. В першу чергу туристам потрібно контактувати зі своїм туроператором і з'ясовувати, яким чином та якою авіакомпанією будуть виконуватися їхні рейси замість "ЯнЕйр".

Пасажирам регулярних рейсів у першу чергу "ЯнЕйр" повинна повернути кошти, зазначив авіаюрист, а по-друге, запропонувати альтернативні маршрути і якщо вони цього не зможуть зробити, то тоді мають виплатити компенсацію, яка, в залежності від дальності рейсу, може складати від 250 до 600 євро.

Нагадаємо, Державіаслужба призупинила сертифікат перевізника "ЯнЕйр". До цієї авіакомпанії у чиновників з'явилося одразу кілька претензій щодо безпеки польотів, що і спричинило комплексну перевірку. Повернутися до перевезень "ЯнЕйр" зможе, коли виправить усі недоліки, які знайшли у авіакомпанії і коли вона буде готова гарантувати безпеку пасажирів та членів екіпажу.

Проблеми із перевезеннями почалися в "ЯнЕйр" минулого літа, коли сотні українських туристів втрачали гроші і робочий час – через накладки у графіку перевізника.

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