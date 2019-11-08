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8 листопада • оновлено в 18:47
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НАТО помирає, час Європі вийти на перший план: заява Макрона

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що НАТО переживає кризу, схожу на "смерть мозку", через що Європі слід вийти на перший план.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю The Economist. Всі проблеми, за словами президента, через складні взаємини США з іншими членами Альянсу.

"Те, що ми зараз переживаємо – це "смерть мозку НАТО". Немає жодної координації в ухваленні стратегічних рішень між США і їхніми союзниками в НАТО. Є неузгоджені агресивні дії з боку іншого союзника, Туреччини, у сфері, де наші інтереси поставлені на карту", – заявив Макрон.

"Я б сказав, що ми повинні переглянути реальність, чим є НАТО у світлі відданості Альянсу Сполучених Штатів", – додав французький президент.

Макрон також наголосив, що "тендітна Європа" зникне, якщо не "прокинеться" і не почне позиціонувати себе як "глобальну силу".

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