НАТО гарантуватиме безпеку України: Obozrevatel News о 10:00 від 03.04.2019

НАТО гарантуватиме безпеку України

Північно-атлантичний Альянс має намір гарантувати прохід сУден України через Керченську протоку. Про під час брифінгу у Вашингтоні заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон. Вона підтвердила, що глави зовнішньо-політичних відомств Альянсу схвалять цей пакет заходів на дводенній нараді, що стартує в США сьогодні. Також вона додала, що США і країни-члени НАТО повинні мати можливість протистояти Росії в Чорному морі.

В зоні ООС двоє загиблих та двоє поранених

Минулої доби бойовики здійснили 14 обстрілів та випустили по позиціям української армії більше сотні артилеристських боєприпасів та великокаліберних мін. Внаслідок ворожого вогню двоє українських військових загинули, ще двоє - зазнали поранень.

Мангер носитиме електронний браслет

Владислава Мангера зобов`язали носити електронний браслет. Таке рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Взяти під варту голову Херсонської облради там відмовилися. Термін дії запобіжного заходу – 60 днів - до 1 червня. Мангер заявив, що буде його оскаржувати рішення суду.

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