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Наші хлопці можуть почати стріляти у відповідь: прогноз експерта

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Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука прокоментував заяви про можливе розмінування у Станиці Луганській.

Він заявив, що не можу підтвердити, що цей процес вже почався. На думку експерта, справа в тому, що режим тиші вже давно не дотримується. Лише сьогодні, за словами Туки, було зафіксовано більше 30 обстрілів. Що стосується ділянки, яка передбачена зоною розмежування - там дійсно дотримуються режиму тиші, підтвердив експерт. Що стосується безпосередньо розмінування - цей процес за словами Туки, неоднозначний та достатньо складний. На сьогоднішній день, на скільки йому відомо, справа виключно у політичних домовленостях, за якими стоїть ряд конкретних кроків, які мають бути зроблені.

Якщо ж говорити про всю лінію розмежування, то експерт висловив припущення, що терпіння наших захисників скоро може увірватись і вони почнуть стріляти у відповідь.

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Георгій Тука
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