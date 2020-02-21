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21 лютого • оновлено в 16:22
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Найважливіші події тижня: спецтема "Студії OBOZREVATEL"

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Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили спецвипуск присвячений основним подіям цього тижня.

Журналісти зробили огляд загострення військових дій на Донбасі, процесу евакуації українців з Китаю та протестів у Нових Санжарах, а також пригадали як відбувалось відзначання Дня Героїв Небесної сотні.

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