Найважливіші події тижня: спецтема "Студії OBOZREVATEL"
Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили спецвипуск присвячений основним подіям цього тижня.
Журналісти зробили огляд загострення військових дій на Донбасі, процесу евакуації українців з Китаю та протестів у Нових Санжарах, а також пригадали як відбувалось відзначання Дня Героїв Небесної сотні.
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