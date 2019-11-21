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21 листопада • оновлено в 15:10
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Найшвидший автомобіль

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Автомобіль Bloodhound LSR завдовжки 12,9 метра і вагою 6.4 тонни, оснащений реактивним двигуном, розвинув швидкість 1010 км / год.

Випробування проводилися в пустелі Black Rock на трасі довжиною 21 км.

Найшвидший автомобіль

Найшвидший автомобіль

скріншот з відео

Найшвидший автомобіль

Найшвидший автомобіль

скріншот з відео

Автомобіль був оснащений безліччю датчиків, які допоможуть інженерам оцінити ступінь аеродинамічного опору на різних швидкостях, а також тонкощі роботи реактивної установки для подальшого удосконалення.

Потужність реактивної установки: 135 000 л.с.

Найшвидший автомобіль

Найшвидший автомобіль

скріншот з відео

Найшвидший автомобіль

Найшвидший автомобіль

скріншот з відео

Рекорд швидкості був поставлений Енді Гріном в 1997 році на реактивному автомобілі Thrust SSC і становить 1230 км / год.

Побити цей рекорд команда планує в 2020 році.

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